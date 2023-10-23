أندية “روشن” تنافس مان يونايتد على التعاقد مع المدير الرياضي لموناكو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سعي نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدير الرياضي لنادي موناكو، الإنجليزي بول ميتشل.

يأتي ذلك في إطار ثورة إدارية مرتقبة داخل قلعة الشياطين الحمر، إلا أن الأمر لا يبدو أنه سيكون سهلاً، خاصة في ظل سعي عدة أندية سعودية للتعاقد مع ميتشل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يُعد ميتشل هدفًا للكثير من الأندية السعودية، والذي يحظى بتقدير كبير كمدير رياضي جديد لهم.

وأضافت أنه في ظل وجود مالك جديد لأسهم بالنادي، هو السير جيم راتكليف، يبدو أن هناك ثورة إدارية بالطريق، ستطيح على الأقل الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر، ريتشارد أرنولد، والمدير الرياضي جون مورتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير البريطاني راتكليف حدد ميتشل مرشحًا مثاليًا للمساعدة في الإشراف على التعاقدات في النادي.

وأوضحت أن مجموعة من الأندية السعودية تسعى لتنمية عمليات التعاقدات ووضع أيادٍ جديرة بالاهتمام في مثل هذه الأدوار، وميتشل يناسب هذا المشروع.

وكان ميتشل (42 عامًا) لاعبًا في عدد من الأندية الانجليزية الصغيرة، مثل ويغان أثليتك، وميلتون كينز دونز، وسويندون تاون وبارنيت، قبل أن يعتزل أواخر عام 2008.

وبدأ ميتشل مباشرة في ممارسة العمل الإداري من نادي ميلتون كينز داونز، حيث تولى مهمة مدير التعاقدات، وهي الوظيفة نفسها التي تولاها في ناديي ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبر لاحقاً.

قبل أن يعمل مديرًا رياضيًا لنادي لايبزيغ الألماني، ومن ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي قبل ثلاث سنوات.