إسرائيل تشن حملة اعتقالات شملت 70 فلسطينيًا

شنت إسرائيل حملة اعتقالات فجر اليوم الجمعة، شملت 70 فلسطينياً، تركزت في مدن القدس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، وفقاً لوكالة رويترز.

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وأضاف النادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أنه كان من بين المعتقلين سيدتان وصحافي، في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء شعب فلسطين منذ السابع من أكتوبر الحالي.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الحالي، تاريخ بدء معركة طوفان الأقصى إلى أكثر من 1530 حالة اعتقال، فيما يجري تحويل معظم مَن يتم اعتقالهم في هذه الفترة إلى الاعتقال الإداري.

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وتستخدم إسرائيل قانونًا يرجع لفترة الانتداب البريطاني، يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.

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