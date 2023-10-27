رغم إيقافه.. نيوكاسل يكشف مفاجأة بشأن تونالي

ألمح إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد إلى إمكانية مشاركة ساندرو تونالي في المباراة أمام وولفرهامبتون غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف عشرة أشهر.

وكان جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما جرى إيقافه لمدة ‏عشرة أشهر مع خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل لمدة ثمانية أشهر، وفقا لتقارير في إيطاليا.‏

وتدرب الإيطالي تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رفقة زملائه يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من إجراء ممثلي تونالي محادثات مع هيئة الإدعاء العام.

وكان تونالي ضمن عدة لاعبين وردت أسماؤهم في التحقيق بشأن مراهنات كرة القدم الإيطالية، وذكرت تقارير أنه اعترف خلال جلسة استماع بالمراهنة على مباريات ناديه السابق ميلان الإيطالي.

وانضم تونالي، الذي خاض 15 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، إلى نيوكاسل قادما من ميلان في يوليو الماضي وشارك في 7 مباريات مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن نيوكاسل أكد أنه لم يتم إبلاغه بشكل رسمي بإيقاف تونالي، كما لم يصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على العقوبة بعد، وبالتالي قد يشارك اللاعب أمام وولفرهامبتون غدا.

وقال هاو اليوم الجمعة "الأمر صعب لأننا لم نتلق تأكيدا رسميا كنادي بعد".

وأضاف "لقد سمعنا الأنباء والبيان، لكن لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الراهن، ننتظر التأكيد الرسمي".

وأشار هاو لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة اللاعب الإيطالي أمام وولفرهامبتون "نعم أعتقد أن هناك فرصة كبيرة أن يكون متاحا لنا".

وختم مدرب نيوكاسل حديثه بالقول "مازلت أعتقد أن هناك بعض الأمور التي ينبغي حدوثها قبل توقيع العقوبة، لنرى".