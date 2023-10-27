الهلال الأحمر ينقذ حياة مصلٍ بالمسجد النبوي بعد تعرضه للإغماء وتوقف القلب

أنقذت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة مريضا توقف نبضه في ساحات المسجد النبوي الشريف أثناء صلاة الجمعة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن عمليات التطوع في الهيئة تلقت بلاغاً مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:11 يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف.

وأضاف: عند الوصول قام الفريق الطبي التطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة والمنتشر في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وإعطاء المريض صدمات كهربائية.

واختتم يقول: تم نقل المريض إلى مركز صحي باب جبريل، والتأكد من عودة النبض ولله الحمد، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له.

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