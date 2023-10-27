مشاهد تأسر القلوب لزخات المطر في المسجد الحرام بمكة

هطلت مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن صور الرادارات توضّح "بأن العاصمة المقدسة تشهد الآن أمطار غزيرة ومن المتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمه جعلها الله أمطار خير وبركة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي تتساقط على المسجد الحرام.