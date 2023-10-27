البنتاغون: ضرباتنا في سوريا لأغراض الدفاع عن النفس

أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، في تصريح لشبكة "MSNBC"، أن الضربات التي نفذت في سوريا كانت لأغراض الدفاع عن النفس وأنها كانت دقيقة للغاية.

وأشار إلى أنهم لا يرغبون في الدخول في صراع مع إيران ويأملون في أن تتوقف الهجمات على قواتهم في العراق وسوريا. وأوضح أن تركيزهم يتمحور حول ضمان عدم تحول الوضع بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.

من جهته، أكد منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن قواتهم ومنشآتهم في سوريا تعرّضت لهجمات صاروخية من جماعات مدعومة من إيران، وأنهم نفذوا ضربات دفاعا عن النفس، مشيراً إلى استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم إذا قررت إيران الرد.

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