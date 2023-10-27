الفتح يواصل انتصاراته على حساب الرائد ويرتقي إلى المركز الثالث

واصل الفتح انتصاراته في مسابقة دوري روشن للمحترفين، بعد أن تغلب على مضيفه الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 11 من المسابقة.

تقدم الفتح بهدفين سجلهما توفيق بوحيمد، وكريستيان تيلو في الدقيقتين 28 و45+3 على الترتيب.

لكن الرائد قلص الفارق عن طريق كريم البركاوي من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي للفتح، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث بشكل مؤقت، لحين نهاية مباريات الجولة الجارية.

ويتفوق الفتح على النصر والأهلي بفارق نقطة واحدة عن كل منهما، لكن كليهما يإمكانه أن يتفوق حال فاز في مباراته هذه الجولة.

وعمّق الفتح جراح الرائد، الذي لم يحقق الانتصار للمباراة السابعة على التوالي، حيث خسر 5 مباريات، وتعادل مباراتين.

ويقبع الرائد في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقاط فقط، إذ لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا منذ بداية الموسم الجاري.