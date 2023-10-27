الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاعه عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه قد تم قطع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في قطاع غزة ومع جميع الفرق العاملة هناك، نتيجةً لقطع سلطات الاحتلال للشبكات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يشعر بقلق شديد بشأن قدرة طواقمه على مواصلة تقديم خدمات الإسعاف، خاصةً في ظل هذا الانقطاع الذي يؤثر على خدمة الاتصال المركزية عبر الرقم 101، ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على قلقه بشأن سلامة طواقمه العاملة في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على مدار الساعة. وأشار إلى أن هذا يعني أن سلطات الاحتلال ستستمر في ارتكاب جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي. وناشد المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين والطواقم والمرافق الطبية.

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