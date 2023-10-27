واشنطن: يجب على إسرائيل حماية شعبها وفقًا لقواعد الحرب

أكدت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنه "يجب على إسرائيل أن تحمي شعبها وفقاً لقواعد الحرب". وأضافت أن الولايات المتحدة أوضحت في محادثات مفتوحة وخاصة أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في حماية شعبها من جماعة إرهابية، يجب عليها أن تفعل ذلك وفقاً لقواعد الحرب واحترام القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة من قبل جميع الأطراف. ودعت إسرائيل ومصر وجميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت أنه لن يكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر الجاري، وأن الوضع الحالي غير مقبول. وأشارت إلى أنه بعد مرور الأزمة الحالية، يجب بناء رؤية لمزيد من التسوية تكون مبنية على حل الدولتين.

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