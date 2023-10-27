الأمم المتحدة تدعو إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة 

ودعا غوتيريش إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح "للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير"، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف في بيان في بيان تلاه المتحدث باسمه: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا"، مشدداً على أنّ «النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني".