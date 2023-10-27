الأمم المتحدة تدعو إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة 

ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيريش، أنّ "البؤس يزداد كل دقيقة وسكان غزة سيواجهون سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية".
وأكّد أنّ "على الجميع تحمل مسؤولياتهم وهذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا".
ودعا غوتيريش إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح "للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير"، حسب وكالة "رويترز".
وأضاف في بيان في بيان تلاه المتحدث باسمه: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا"، مشدداً على أنّ «النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني".
إقرأ أيضًا:
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبا