رابطة العالم الإسلامي تنثني على جهود المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني

رحبت رابطة العالم الإسلامي بعودة المحادثات في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، بالتعاون مع ممثل مشترك من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، أهمية هذه المحادثات في هذا الظرف العصيب الذي يمر به السودان. ودعا الأطراف جميعاً إلى ممارسة الحكمة والتحلي بروح المسؤولية والالتزام بمسار الحوار، للوصول إلى حلاً نهائياً للأزمة الحالية التي تعصف بالسودان وشعبه.

وثنا على الجهود الجليلة التي تقوم بها السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الظرف الصعب، وجهودها في التوسط لوقف العنف وحل الأزمة التي ألمت بالشعب السوداني. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى إيجاد حلاً شاملاً يستعيد للسودان استقراره ويحقق طموحات شعبه.

إقرأ أيضًا:

“إيقاد” تعلن مشاركات في محادثات السودان بجدة