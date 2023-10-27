المرصد السوري: انفجارات عنيفة في قاعدة أميركية بالحسكة شمال شرق البلاد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، بسماع دوي انفجارات عنيفة في قاعدة التحالف الدولي بريف الحسكة، في شمال شرقي سوريا.

ورجح المرصد أن تكون الانفجارات ناجمة عن استهداف فصائل موالية لإيران للقاعدة الواقعة في منطقة خراب الجير بريف المالكية، شمال الحسكة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

ونفّذت الولايات المتحدة ضربات، أمس (الخميس)، ضد منشأتين يستخدمهما "الحرس الثوري" الإيراني و«مجموعات تابعة له» في شرق سوريا. وأعلن البنتاغون عن هذه الضربات، بعد أن بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل و"حماس".

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