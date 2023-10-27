الهلال يحسم كلاسيكو الأهلي ويحلق في صدارة دوري روشن

حقق الهلال فوزًا ثمينًا ومستحقًا على ضيفه الأهلي بثلاثية مقابل هدف باستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وابتعد "الزعيم" بصدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، متفوقًا على التعاون، أقرب ملاحقيه، بفارق 5 نقاط كاملة، وذلك بعد تعثر الوصيف بالتعادل مع الخليج أمس الخميس.

وواصل الهلال انتصاراته محققًا الفوز الرابع على التوالي.

من جانبه، تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، علمًا بأنه يتخلف بفارق الأهداف عن النصر، الذي يمكنه إضافة 3 نقاط جديدة إذا فاز غدًا السبت على الفيحاء.

واحتاج الهلال 45 ثانية فقط ليتقدم بهدف سيرجي سافيتش، الذي استقبل كرة بينية من كاليدو كوليبالي، ليحولها إلى الشباك لحظة خروج إدوارد ميندي.

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 26، إذ سددها بقوة على يسار المرمى، لكن ميندي تألق وأبعدها.

وبعد 11 دقيقة، عوّض ميتروفيتش الهلال عن إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء، حيث أحرز هدفًا من ضربة رأسية رائعة، بعد عرضية من سعود عبدالحميد.

وفي الدقيقة 58 قلص ألان سان ماكسيمان الفارق لصالح الأهلي بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة من رياض محرز.

لكن الهلال عزز تقدمه بهدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، إذ أحرز المدافع روجر إيبانز في مرماه بالرأس عن طريق الخطأ.