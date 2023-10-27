القوات المسلحة المصرية تعلن نتائج التحقيقات في هجمات طالت منطقتي نويبع وطابا الحدوديتين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن الهجمات، التي طالت منطقتي نويبع وطابا، على الحدود مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".
وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
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