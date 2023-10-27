“كتائب القسام”: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

كشف مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي" الأميركية، أنّ "الإسرائيليين يقومون بتوغّل محدود في غزة ووافقوا على دخول دعم إنساني بالتزامن مع العملية".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لشبكة "أي بي سي" الأميركية، أنّ "العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، إننا ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبا.

أعلن أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة.

وأضاف أن "تل أبيب تظل ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع المختطفين، وأن القوات الإسرائيلية مستعدة للدفاع عن أمن إسرائيل على كافة الجبهات".

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