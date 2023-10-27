ميتروفيتش يكرر سيناريو إيلتون في الكلاسيكو

كرر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، السيناريو الذي نفذه البرازيلي إيلتون ألميدا، نجم الفريق السابق، في مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي.

وتغلب الهلال على الأهلي بنتيجة 3-1 باستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

وسجل ميروفيتش هدفًا لفريقه في المباراة.

لكن النجم الصربي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 26، كانت كفيلة بزيادة غلة الزعيم التهديفية في اللقاء.

وسدد ميتروفيتش كرة قوية على يسار المرمى، لكن السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي تألق وأبعدها.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن ألكسندر ميتروفيتش بات ثاني لاعب من الهلال يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي في دوري المحترفين بعد البرازيلي إيلتون ألميدا في ديسمبر 2015.

ففي تلك المباراة أهدر إيلتون ركلته في الدقيقة 58، فيما خسر الهلال بنتيجة 1-2.

المثير أن تلك المباراة كانت ضمن الجولة 11 على ستاد الملك فهد، وهو نفس الحال بالنسبة لمباراة اليوم.