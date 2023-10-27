بهدفه في الكلاسيكو.. ميتروفيتش يقترب خطوة من كريستيانو رونالدو

قطع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، خطوة جديدة في مطاردته المتواصلة لكريستيانو رونالدو، قائد النصر، في صراع صدارة هدّافي دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

وسجل ميتروفيتش هدفًا في مرمى الأهلي خلال المباراة التي فاز فيها الهلال بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 11 من دوري روشن.

هدف ميتروفيتش في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤🔥 الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال

#Hilal_Ahli pic.twitter.com/71WvWZxjpX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023

ورفع ميتروفيتش رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الهدّافين، بفارق 3 أهداف عن رونالدو، صاحب الصدارة.

وفض النجم الصربي شراكته مع المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، والفرنسي موسى ديمبلي، مهاجم الاتفاق، اللذين سجل كل منهما 7 أهداف.

جدول ترتيب هدّافي دوري روشن

كريستيانو رونالدو.. 11 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش.. 8 أهداف.

مراد باتنا.. 7 أهداف.

موسى ديمبلي.. 7 أهداف.