مدافع الأهلي يدخل تاريخ الكلاسيكو من الباب الخلفي

دخل روجير إيبانيز، مدافع الأهلي، تاريخ مباريات الكلاسيكو بين فريقه والهلال في دوري روشن للمحترفين، بعدما سجل هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ

ودوّن المدافع البرازيلي اسمه في سجلات تاريخ المباراة، لكن برقم سلبي.

فوفقًا لما نشرته شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن إيبانيز سجل أول هدف عكسي (من نيران صديقة) في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي بدوري المحترفين.

وخسر الأهلي على يد الهلال بنتيجة 1-3 على ستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وأحرز إيبانيز الهدف الثالث لصالح الهلال في مرماه برأسية عن طريق الخطأ، قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.