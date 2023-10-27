الهلال يفرض هيمنته على دوري روشن بـ4 أرقام استثنائية

بسط الهلال، متصدر دوري روشن للمحترفين، هيمنته على مسابقة دوري روشن للمحترفين، بعدما سيطر على كل الأرقام حتى الآن.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-1 باستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة 11 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى 29 نقطة ليحلق بعيدًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة، متفوقًا على التعاون، صاحب المركز الثاني، بفارق 5 نقاط.

لكن ليس عدد النقاط فقط هو ما ميّز الهلال عن باقي منافسيه في المسابقة حتى الآن، وإنما يملك الفريق الأزرق 4 أخرى مميزة أخرى.

ويعتبر الهلال هو أكثر فريق في دوري روشن تحقيقًا للانتصارات، إذ حقق 9 انتصارات، كان آخرها على حساب الأهلي.

في المقابل، فإن الهلال ينفرد بكونه الفريق الوحيد في دوري روشن الذي لم يتعرض للخسارة في أي مباراة حتى الآن.

كذلك فإن الهلال هو أكثر فريق سجل أهدافًا، إذ أن الثلاثية التي استقبلتها شباك الأهلي اليوم رفعت رصيد "الزعيم" إلى 30 هدفًا.

السيطرة لم تقتصر على الجانب الهجومي، وإنما أيضًا امتدت لتشمل الجانب الدفاعي، فالفريق هو الأقل استقبالًا للأهداف، برصيد 8 أهداف، حيث يتساوى مع الفيحاء، الذي استقبل نفس العدد من الأهداف.