برشلونة يتحدى ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

يعود العملاقان برشلونة وريال مدريد لاستئناف صراعهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي تشهد مواجهة ساخنة بينهما غدا السبت.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، الذي يخوض الفريق الأزرق والأحمر مبارياته عليه بصورة مؤقتة.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يقام فيها الكلاسيكو ببرشلونة بعيدا عن ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، الذي تجرى له أعمال التجديد والصيانة خلال الموسم الحالي.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظا على العلامة الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث تغلب الريال 2 / 1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي، كما فاز برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثامنة.

ويحمل الكلاسيكو الرقم 187 بين الفريقين بالدوري الإسباني، حيث شهدت اللقاءات السابقة في البطولة تحقيق ريال مدريد 77 فوزا مقابل 74 فوزا لبرشلونة، فيما فرض التعادل نفسه على 35 مباراة.

وربما تشهد المباراة المقبلة وصول أحد الفريقين أو كليهما للهدف رقم 300 في مواجهاتهما بالدوري، حيث أحرز الريال 299 هدفا، فيما سجل برشلونة 298 هدفا خلال مبارياتهما السابقة في البطولة.

ويسعى فريق المدرب تشافي هيرنانديز للثأر من خسارته القاسية صفر / 4 أمام الريال في آخر مواجهة جرت بينهما ببرشلونة، عندما التقيا في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا موسم 2022 / 2023، حيث كانت هذه هي آخر مباراة رسمية تجرى بين الفريقين بمختلف البطولات، وتسببت في حرمان الفريق من الصعود للمباراة النهائية في البطولة والتتويج بالثنائية المحلية، بعدما أحرز لقب الدوري في الموسم الماضي.

كما يرغب برشلونة، الذي يعد الفريق الوحيد المحافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم حتى الآن، في عدم فقدان المزيد من النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل مرتين خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة أمام ريال مايوركا وغرناطة.

ويعاني برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، من عدة إصابات داهمت مجموعة كبيرة من نجومه وتسببت في ابتعادهم عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، فيما يأمل تشافي في إمكانية عودة الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا في الوقت المناسب، بعدما غابوا عن الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وشارك اللاعبون الثلاثة في جزء من مران الفريق أمس الخميس، وسيحدد تشافي موقفهم من الانضمام لقائمة المباراة من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لصحيفة "سبورت".

من جانبه، بدد البرتغالي جواو فيليكس، لاعب وسط برشلونة، الشكوك بشأن مشاركته في اللقاء، عقب إصابته في مباراة شاختار، حيث نشر على حسابه الشخصي الرسمي بتطبيق (إنستجرام) رسالة مقتضبة، قال فيها "أنا بخير، لقد كانت مجرد كدمة.. يتعين علي الآن التعافي والاستعداد لمباراة الريال المقبلة".

من جانبه، يتطلع ريال مدريد، الذي يتقاسم الصدارة مع جيرونا برصيد 25 نقطة، للعودة لطريق الانتصارات من جديد، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الماضية.

كما يبحث الفريق الملكي أيضا عن تحقيق فوزه الأول في برشلونة ببطولة الدوري منذ 24 أكتوبر 2021، عندما تغلب 2 / 1 على أبناء إقليم كتالونيا.

ومن المرجح أن يشارك الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام مع ريال مدريد في المباراة، بعدما شفي من الإصابة العضلية الخفيفة التي تعرض لها خلال لقاء الفريق مع براجا، حيث تدرب بمفرده أمس الخميس مع أخصائيي العلاج الطبيعي، قبل أن يعود للمجموعة اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة.