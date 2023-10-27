توتنهام يؤمن صدارة الدوري الإنجليزي

أمّن توتنهام هوتسبير صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن توتنهام الاستمرار في الصدارة حتى نهاية الجولة الجارية، مهما كانت نتائج المنافسين.

أقرب ملاحقي توتنهام هما مانشستر سيتي، وأرسنال، ولكل منهما 21 نقطة، وبالتالي فإن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه كل منهما بنهاية الجولة هو 24 نقطة.

وبهذا الفوز حافظ فريق توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، وأصبح هو الفوز الثامن للفريق هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل، تلقى فريق كريستال بالاس خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

تقدم توتنهام بهدف سجله جويل وارد، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كريستال بالاس هدف حفظ ماء الوجه عن طريق جوردان أيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.