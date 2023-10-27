تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وكريستيانو رونالدو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن شراكة بين موسم الرياض وإحدى شركات كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وذكر آل الشيخ، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، "تم اليوم توقيع عقد رعاية لموسم الرياض 2023 مع شركة URSU ممثلة بالنجم كريستيانو رونالدو، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية".

تم اليوم توقيع عقد رعاية لموسم الرياض ٢٠٢٣ مع شركة "URSU” ممثلة بالنجم @Cristiano لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية ❤️🔥#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/MZcMSUxhsW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2023

من جانبه، قال رونالدو في مقطع فيديو نشره آل الشيخ "إنه لشرف كبير أن أكون شريكًا مع موسم الرياض".

وأضاف "أود أن أشكر جميع القائمين على موسم الرياض، وعلى وجه الخصوص تركي آل الشيخ، لأنه جعل ذلك ممكنًا".

وتابع نجم ريال مدريد الأسبق "يشرفني أني عشت هنا لمدة 9 شهور، كي أكون جزءًا من هذه الدولة الرائعة، وموسم الرياض".