أخبار الرياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وكريستيانو رونالدو

28 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو
تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن شراكة بين موسم الرياض وإحدى شركات كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وذكر آل الشيخ، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، "تم اليوم توقيع عقد رعاية لموسم الرياض 2023 مع شركة URSU ممثلة بالنجم كريستيانو رونالدو، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية".

من جانبه، قال رونالدو في مقطع فيديو نشره آل الشيخ "إنه لشرف كبير أن أكون شريكًا مع موسم الرياض".

وأضاف "أود أن أشكر جميع القائمين على موسم الرياض، وعلى وجه الخصوص تركي آل الشيخ، لأنه جعل ذلك ممكنًا".

وتابع نجم ريال مدريد الأسبق "يشرفني أني عشت هنا لمدة 9 شهور، كي أكون جزءًا من هذه الدولة الرائعة، وموسم الرياض".