الأردن: الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت مع العدالة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت مع العدالة، مضيفاً أن تبني الأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وإلى جانب القانون الدولي.

وقال في بيان إن على المجتمع الدولي أن يستمر في العمل بلا انقطاع من أجل إنهاء هذه الكارثة.

وثمنت الأردن موقف الأمم المتحدة، والدول الأعضاء الذين صوتوا لصالح تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 120 دولة، مشروع القرار حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، الذي ينسجم والمبادئ التي قامت وتقوم عليها الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية كبيرة عن "هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لليوم الـ21.

حصل القرار غير الملزم على تأييد 120 دولة مع امتناع 45 دولة عن التصويت و14 دولة ضد القرار.

القرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى توفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع.

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