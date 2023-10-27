جيسوس: ميندي أنقذ الأهلي من هزيمة أثقل.. ومعتادون على ضغط المباريات

يرى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن فريقه كاد يفوز على الأهلي بنتيجة أثقل لولا تألق الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على الأهلي بنتيجة 3-1 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وبفضل الانتصار، ابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقًا على التعاون بفارق 5 نقاط.

وقال جيسوس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، "حارس الأهلي ميندي هو أفضل لاعب في المباراة، ولولا تصدياته وتألقه لربما خرجنا بأهداف أكثر".

وأضاف "أول 11 مباراة لي مع الفريق هذا الموسم حققت فيها 9 انتصارات وتعادلين، وبالمصادفة هي نفس الإحصائية في فترتي الأولى مع الهلال".

ولم يتعرض الهلال للخسارة حتى الآن في دوري روشن.

وتابع المدرب البرتغالي "لدي قائمة من اللاعبين الذين أثق فيهم، وأنا كمدرب لا أفضل إحداث تغييرات كثيرة في صفوف الفريق، خصوصًا إذا كان يسير في الطريق الصحيح، والفريق أظهر تطورً تكتيكيًا، أصبحنا على الجانب الدفاعي أكثر أمانًا".

وعن البرازيلي مالكوم، أوضح "مباراة الأهلي ربما هي أفضل المباريات له منذ قدومه للهلال، هو لاعب تكتيكي من طراز عالٍ".

وأكمل المدرب البرتغالي "أخصص بعض اللاعبين لتنفيذ ضربات الجزاء أمثال سالم وميتروفيتش ونيمار قبل الإصابة، ولم أحدد لاعبًا لركلات الجزاء في مباراة الأهلي، الدوسري كقائد للفريق هو من منح الفرصة لميتروفيتش لمساعدته في المنافسة على لقب الهداف".

ويحتل ميتروفيتش المركز الثاني في قائمة هدّافي دوري روشن برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 11 هدفًا.

وعن ضغط المباريات، علق جيسوس "الأندية الكبيرة دائما معتادة على ضغط المباريات، ولاعبونا معتادون على لعب المباريات المتتابعة، كل مباراة نديرها حسب كل منافس، ونعمل مداورة بين اللاعبين، اليوم رأينا مشاركة ميشايل وياسر الشهراني وبونو، عكس ما حدث في المباراة السابقة".