وسائل إعلام أميركية: التوغل الإسرائيلي الحالي يمثل مقدمة لهجوم بري واسع

نقلت شبكة سي بي إس الأميركية، عن مسؤولين أميركيين أن التوغل الإسرائيلي الحالي يمثل مقدمة لهجوم بري واسع، فيما أكدت "نيويورك تايمز" أن القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية.

وأفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 16 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ بغزة.

ونقلت الفضائية أن المقاتلات الإسرائيلية تستهدف مناطق بوسط غزة، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوغل بري محدود قرب منطقة بيت حانون شمال شرق القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت "سي إن إن" عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، أن الجيش يوسع عمليته البرية لتكثيف الضغط على حماس.

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