مدرب الأهلي يكشف سبب استبدال ماكسيمان في الكلاسيكو

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سر استبداله الفرنسي ألان سان ماكسيمان، لاعب الفريق، خلال مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.

وخسر الأهلي على يد الهلال بنتيجة 1-3 مساء أمس الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي، في مباراة سجل خلالها ماكسيمان هدف "الراقي" الوحيد، كما كان أحد أفضل لاعبي الفريق، رغم عودته من الإصابة.

ورغم ذلك قرر يايسله استبدال ماكسيمان في الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني لدى سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن سبب تغيير ماكسيمان رغم تقديمه أداءً جيدًا، "ماكسيمان لعب وهو يشعر ببعض الآلام، هو لم يشارك إلا في تدريب الأمس، لذلك فضلت عدم استمراره حتى نهاية المباراة".

وأضاف "هدف الهلال الأول باغتنا، وأداؤنا في الشوط الأول لم يكن بالشكل المطلوب، الشوط الثاني تحلينا بالقوة والشجاعة وقدمنا أداءً رائعًا، كنا قريبين من التعادل، إلا أن النيران الصديقة حسمت المواجهة للهلال".

وأوضح "يجب أن نعود لمدينة جدة بمعنويات عالية، قدمنا أداء رائع في المواجهة".

وأشار "أشركت فراس البريكان كمهاجم ثانٍ وليس كلاعب طرف، كنا نحاول أن نحقق التعادل لكننا في النهاية لم ننجح".