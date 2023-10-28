مدرب توتنهام: رحيل هاري كين سمح بتطور الفريق على المستوى الفردي

قلل المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو من الأقاويل حول تحسن فريقه توتنهام بدون قائده السابق هاري كين، لكنه اعترف بأن رحيل الهداف التاريخي للنادي سمح بظهور لاعبين آخرين.

وغادر كين توتنهام إلى بايرن ميونخ في صفقة وصلت قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني مع إضافات، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يؤثر على توتنهام صاحب المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات قبل الفوز على كريستال بالاس 1-2: "ما أردت شرحه هو أن الأفراد بإمكانهم تغيير الطريقة التي يلعب بها الفريق".

وأضاف: "لا أؤيد الأقاويل بأننا أصبحنا فريقا أفضل بدون هاري، لأن المباراة الأخيرة التي شارك بها معنا كان رائعا وسجل أربعة أهداف".

وتابع بوستيكوجلو: "من الانصاف القول بأننا كان يمكننا الضغط عليه، وأنا أسخر من ذلك، لكن عدم وجوده في فريقنا سمح لنا بوجود أفراد آخرين مختلفين الأمر الذي غير الطريقة".

وأوضح: "عدم وجود هاري لدينا غير الفريق لأننا نعتمد على لاعبين مختلفين، لكن في حال استمرار هاري معنا سيكون هيكل الفريق كما هو، وسنلعب بنفس الأسلوب في الضغط على الخصم، كل تلك الأشياء ستظل كما هي".

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، مبتعدا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال اللذان خاضا تسع مباريات.