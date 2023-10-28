الجامعة العربية تدعو لحماية التراث السمعي والبصري العربي من التلف والتدمير

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة حماية التراث السمعي والبصري العربي من التلف والتدمير بما يتسبب في فقدانه بشكل لا رجعة فيه نتيجة للإهمال والتدهور الطبيعي والتقادم التكنولوجي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، والذي اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) له يوم 27 أكتوبر من كل عام.

ونوّه البيان بالحاجة الملحة للحفاظ على الموروث من سجلات سمعية وبصرية، والاعتراف بأهميتها بوصفها جزءاً من الهويات الوطنية والعالمية، فالمحفوظات السمعية والبصرية ليست إرثا ولكنها تراثاً مهمًا لاستمرار الإدراك والوعي الإنساني.

وشدد البيان على أن صون هذا التراث وضمان إتاحته للجمهور والأجيال المقبلة يُعد هدفًا حيويًا لجميع المؤسسات المعنية بالذاكرة المجتمعية، خاصة في ضوء ما يمر به العالم في هذه الآونة والمنطقة العربية على وجه الخصوص من صراعات ونزاعات مسلحة.