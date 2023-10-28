الشرطة الإسرائيلية تحذر السكان من مكالمات واتساب

حذرت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، المواطنين من الرد على مكالمات "واتساب" من أرقام مجهولة قادمة من الخارج.

وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة إن هذه المكالمات قد تكون جزءً من محاولة اختراق الهواتف، في ظل الحرب المستعرة بقطاع غزة.

كما أوصت مستخدمي "واتساب" ضبط إعدادات الخصوصية، لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

فيما أفاد الموقع بأن مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي، الجمعة، مشيرة إلى أنها أبلغت شركة "ميتا" مالكة "واتساب" عن المشكلة.

بحسب ما أفاد تقرير لموقع "أكسيوس"، فإنه بعد 4 أيام من اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، أدت هجمات إلكترونية إلى إيقاف تشغيل مواقع إخبارية وتطبيقات لخدمات الطوارئ، ما أثار الخوف والارتباك في إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن موقعها الإلكتروني تعطل بسبب "سلسلة من الهجمات الإلكترونية"، والتي أعلنت مجموعة "أنونيماس سودان" مسؤوليتها عنه عبر حسابها بتطبيق تليغرام.