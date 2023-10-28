بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا إلى مقدم برامج

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الجمعة، عن انضمامه إلى محطة "جي.بي نيوز" التلفزيونية.

وأعلنت المحطة أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دورًا رئيسيًا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.

وكتب جونسون عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين، والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".

وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021، وتمتلكها شركة "أول بيرسبتكتيف"، بينما يرأسها آلان ماكوركيك، وأنجيلوس فرانغوبولوس كرئيس المجلس التنفيذي للشبكة.

ورأت الهيئة المعنية بمراقبة البث في بريطانيا أن المحطة انتهكت قواعد الحياد في عدة مناسبات.

وتولى جونسون عمله رئيسًا لوزراء بريطانيا عام 2019، وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات، لكنه استقال في عام 2022 بعد سلسلة من الفضائح التي جعلته يخسر دعم الكثير من نواب حزب المحافظين.