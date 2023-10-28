الفتح يعيد السلسلة الأطول في دوري روشن بعد 7 أعوام

فاز الفتح على مضيفه الرائد 2-1 ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي في اللقاء الذي جرى بينهما أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ورفع الفتح رصيد إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وألحق الفتح بذلك الخسارة الخامسة بالرائد في ملعبه، وحرمه من تذوق طعم الانتصار للمباراة السابعة على التوالي.

الفتح يعيد السلسلة الأطول

وحقق الفتح فوزه الرابع على التوالي للمرة الأولى، منذ موسم 2015-2016، عندما فاز على الفيصلي في الجولة 20 والوحدة في الجولة 21، والنصر في الـ22، والتعاون في الـ23.

معك معك دايم 🎼

نوقف ونهتفلك 🙌🏻💙#الرائد_الفتح pic.twitter.com/7sjnrwocmA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) October 27, 2023

فيما بدأ الفريق سلسلته الحالية بالفوز على الوحدة في الجولة الثامنة، وعلى الاتفاق وأبها في الجولتين التاسعة والعاشرة.

تاريخ مواجهات الفتح والرائد

وضاعف الفتح عدد مرات الفوز على الرائد في دوري المحترفين منذ اعتماد نظامه الجاري موسم 2008-2009.

وحقق "النموذجي" فوزه الـ14 مقابل 7 للرائد، بينما حضر التعادل بينهما 8 مرات.