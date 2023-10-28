مفاجأة تشافي.. التشكيل المتوقع لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تتجه الأنظار إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حين يحتضن مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين العملاقين برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في معقل برشلونة بتمام الساعة الخامسة والربع من مساء يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا وفي جعبته 25 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط خلف جيرونا المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يأتي برشلونة حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

كيف يلعب برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو؟

ووفقا لما ذكرته العديد من التقارير الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يحضر مفاجأة لريال مدريد بالاعتماد على الظهير الأيمن جواو كانسيلو في منتصف الملعب.

ويأتي ذلك وفقا لصحيفة "سبورت" لرغبة تشافي في تضييق الخناق على جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في وسط الملعب، مع الاعتماد على رونالد أراوخو كظهير أيمن لمراقبة فينيسيوس جونيور.

كما سيعود البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم البارسا في الكلاسيكو بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات خلال الفترة الماضية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، إنييجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، جواو كانسيلو.

خط الهجوم: فيرمين لوبيز وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي.

كيف يلعب ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو؟

وعلى الجانب الآخر، يتجه ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي للإبقاء على الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش بين مقاعد البدلاء، مع الاعتماد على خط وسط شاب مكون من فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا.

وسيلعب الفرنسي فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر، ليسمح لمواطنه إدوارد كامافينجا بالتقدم إلى خط الوسط في مركزه المعتاد.

وفي الهجوم سيتم الاعتماد على الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الكلاسيكو