لابورت يربك حسابات النصر أمام الفيحاء

تسبب الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر في إرباك حسابات المدير الفني لفريقه، البرتغالي لويس كاسترو.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الرياضية"، فإن إيمريك لابورت تعرض لإصابة بسيطة خلال تدريبات فريقه مساء يوم أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

ومن المقرر أن يتم حسم موقف المدافع الدولي من المشاركة في مباراة الفيحاء من عدمها قبل ساعات قليلة من اللقاء.

وفي حال تأكد غياب لابورت عن مواجهة الفيحاء، فإنه سيتم الدفع بزميله عبدالله مادو بديلًا له.

ويعد لابورت صاحب الـ29 عامًا من العناصر الأساسية مع النصر خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 12 مباراة بمختلف المسابقات وصنع هدفًا.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة نظيره الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.