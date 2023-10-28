السيسي يدعو الجميع إلى احترام سيادة مصر بعد سقوط مسيرات على مدينتين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجميع اليوم السبت إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة وذلك في أعقاب سقوط طائرات مسيرة على مدينتين مصريتين تطلان على البحر الأحمر أمس الجمعة.

وقال السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد.

وشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليميا.

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