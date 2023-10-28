عودة 3 مصابين.. برشلونة يعلن قائمته لمباراة الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد قبل ساعات من انطلاقها.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو على ملعب "مونتجويك" معقل البارسا في قمة منافسات الأسبوع الـ11 للدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد عودة ثلاثة لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي جول كوندي والبرازيلي رافينيا.

واستمر غياب كل من فرينكي دي يونج وبيدري بداعي الإصابة.

وتمثلت أبرزت الوجوه العائدة للبارسا في روبرت ليفاندوفسكي بعدما تلقى تلقى التصريح الطبي للمشاركة، لكن لا يزال موقفه غامضا بشأن لعبه أساسيا أو الإبقاء عليه ضمن البدلاء.

ويحتل برشلونة (24 نقطة) المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة خلف ريال مدريد الذي جمع 25 نقطة، فيما يتصدر جيرونا جدول الليجا بشكل مؤقت برصيد 28 نقطة ولديه مباراة أكثر.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو على النحو التالي