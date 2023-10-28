هجوم الاحتلال على غزة “يفزع” عائلات الأسرى الإسرائيليين

أفزع القصف غير المسبوق الذي نفذه جيش الاحتلال مساء الجمعة، على غزة، عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وقالت جماعة ضغط تمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة (حماس) في قطاع غزة إن قلق العائلات على الرهائن تفاقم منذ كثف الجيش هجماته البرية داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "هذه الليلة كانت الأصعب على الإطلاق... على خلفية العملية الكبيرة للجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأضاف أن الأسرى الذين تحتجزهم حماس معرضون لنفس القصف العنيف مثل السكان الفلسطينيين وأن عائلاتهم تعاني من "القلق وخيبة الأمل" لأن الغزو البري الإسرائيلي الذي طال انتظاره سيعرضهم لمزيد من الخطر.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، منذ أن شنت الحركة هجوما عليها في السابع من أكتوبر استهدف مواقع للجيش ومناطق مدنية. وتقول إسرائيل إن هذا أدى إلى مقتل 1400 شخص.

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