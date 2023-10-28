أطعمة لها تأثير إيجابي وسريع على الحالة المزاجية

تعمل التغذية المتوازنة على تحسين الحالة المزاجية وتجاوز فترة تغير المواسم دون التعرض للأمراض، لذلك يجب اختيار مواد غذائية مدروسة بشكل جيد.

وقالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كروجلوفا، إن المواد الغذائية يمكن أن تؤثر في المزاج إيجابًا أو سلبًا

وأضافت: "إذا تحدثنا عن تأثير الأطعمة والمشروبات على الحالة العاطفية بصورة عامة، يمكننا أن نميز المنتجات التي لها تأثير إيجابي، وتلك التي من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي".

وتابعت: "هناك أيضا مشروبات ومنتجات عند تناولها باعتدال تؤثر إيجابا وعند الإفراط بتناولها يصبح تأثيرها سلبيا".

حيث أظهرت نتائج عدة دراسات علمية أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأشارت الدكتورة ناتاليا كروجلوفا إلى أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تساعد في الحفاظ على حالة عاطفية جيدة وهي وسيلة جيدة للوقاية من الاكتئاب.

وأوضحت: "الحديث هنا عن استهلاك معتدل لأحماض أوميجا 3 الدهنية، فمثلا، يكفي تناول 2-3 حصص من الأسماك الدهنية أسبوعيًا".

وحذرت الخبيرة من إضافة المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا-3 إلى النظام الغذائي في هذه الحالة، لأنها لن تأتي بتغيرات إضافية على الحالة المزاجية.

وتوصي الطبيبة بتناول الحلويات والكافيين والكحول باعتدال، مشيرة إلى أن معدل استهلاك الكافيين يجب ألا يزيد عن 300- 400 ملج في اليوم، وذلك لأن زيادته تؤدي إلى القلق والأرق واضطراب النوم وبالتالي سوء الحالة العاطفية.

وتنصح بإضافة المزيد من الفواكه والخضار الملونة وأحماض أوميجا -3 الدهنية غير المشبعة إلى النظام الغذائي في الخريف.