الليلة.. إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأوضحت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام يوم غد ستكون عند الساعة 10 مساءً، وإمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.