الليلة.. إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.
إمام صلاة #الخسوف بـ #المسجد_الحرام pic.twitter.com/1Nx0KXPkqc
— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 27, 2023
وأوضحت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام يوم غد ستكون عند الساعة 10 مساءً، وإمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.
إمام صلاة #الخسوف بـ #المسجد_النبوي pic.twitter.com/hI9siRPNzJ
— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 27, 2023