رئيس بايرن ميونخ: لا يجب تكرار الجدل حول مزراوي

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني إن النادي سيعمل على ضمان عدم تكرار حالة الجدل التي أثيرت حول مدافعه المغربي نصير مزراوي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فلسطين.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "أبيندتسايتونج" نشرتها اليوم السبت :"يجب علينا التوصل إلى الاستنتاجات المناسبة، وعدم تكرار هذا الأمر."

وكان المغربي الدولي مزراوي نشر محتوى داعما لفلسطين عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، بعد أسبوع واحد من الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

واستدعى بايرن ميونخ اللاعب واجتمع معه، دون فرض عقوبات ضده، وقال مزراوي إنه يدين أي شكل من أشكال الإرهاب.

وانتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا قرار بايرن ميونخ، قائلا إنه كان من المفترض على النادي فرض عقوبات على اللاعب، وأشار إلى أنه رغم إدانة بايرن ميونخ لهجمات حماس، لم يقم مزراوي بذكر اسم الحركة في بيانه الذي نشره النادي.

وشارك مزراوي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على جالطه سراي التركي يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأعلن هاينر أنه التقى مزراوي والإسرائيلي دانييل بيريتز حارس المرمى الاحتياطي للفريق عقب المباراة.

وقال هاينر :"كان حديثا طيبا ومنفتحا. جلسنا معا، وتفهم كل من دانييل ونصير موقف الآخر. وهذه إشارة مهمة."