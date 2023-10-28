اختتمت القوات الجوية مشاركتها في تمرين "درع السِند" الذي نُفذت فعالياته بقاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان.

وبثت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" جانبا من التمرين الذي شاركت فيه القوات الجوية التي مثلت المملكة في التمرين الذي شاركت فيه قوات الدولة المستضيفة (باكستان)، وجمهورية تركيا.

#القوات_الجوية تختتم مشاركتها في تمرين «درع السِند» الذي نُفذت فعالياته بقاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية. pic.twitter.com/BxN5JcEO0A — وزارة الدفاع (@modgovksa) October 28, 2023

وركز التمرين على التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، وتبادل الخبرات العسكرية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة.