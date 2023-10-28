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القوات الجوية تختتم مشاركتها في تمرين “درع السِند”

28 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
القوات الجوية السعودية
القوات الجوية السعودية

اختتمت القوات الجوية مشاركتها في تمرين "درع السِند" الذي نُفذت فعالياته بقاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان.

وبثت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" جانبا من التمرين الذي شاركت فيه القوات الجوية التي مثلت المملكة في التمرين الذي شاركت فيه قوات الدولة المستضيفة (باكستان)، وجمهورية تركيا.

وركز التمرين على التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، وتبادل الخبرات العسكرية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة.