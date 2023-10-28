نوير يعود لتشكيل بايرن ميونخ بعد غياب 351 يوما

سجل مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، عودته إلى الملاعب للمرة الأولى بعد غياب 10 أشهر وتحديدا 351 يوما.

ويلعب مانويل نوير بشكل أساسي في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام دارمشتاد مساء اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني "البوندسليجا".

وغاب نوير عن الملاعب لأكثر من عشرة أشهر عقب تعرضه لكسر في الساق أثناء التزلج، بعد مونديال قطر 2022.

لكن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ قرر الدفع بنوير أمام دارمشتاد، على حساب سفين أولرتيش الذي تولى مسؤولية حراسة مرمى الفريق مؤخرا.

ولم يشارك نوير في أي مباراة منذ الأول من ديسمبر 2022 خلال مواجهة ألمانيا مع كوستاريكا في مونديال قطر.

أما آخر ظهور لنوير (37 عاما) بقميص بايرن إلى 12 نوفمبر من العام الماضي خلال المواجهة أمام شالكه.