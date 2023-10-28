بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويعتمد أنشيلوتي على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في خط الهجوم.

ودفع أنشيلوتي بأربعة لاعبين في خط الوسط، بوجود كل من فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس، وجود بيلينجهام خلف الثنائي الهجومي.

ويتكون تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين، بينيرو، ناتشو، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، خوسيلو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، براهيم دياز.