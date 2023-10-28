منطقة الباحة تستقبل الأجواء الماطرة إيذانًا بدخول موسم الشتاء

جذبت الأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، الأهالي والزوار للمتنزهات والحدائق للاستمتاع وقضاء أوقات وسط الطبيعة الخلابة، إيذانًا بدخول فصل الشتاء البارد وتوديع درجات الحرارة العالية في هذا الموسم من السنة.

ورصدت "واس" مظاهر الحالة المطرية، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة على منطقة الباحة وخروج الأهالي لمشاهدة جريان الوادي والاستمتاع بالأجواء الماتعة وهبوب نسمات عليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الكبار والصغار.

وكانت الأمطار التي هطلت على المنطقة اليوم، من غزيرة إلى متوسطة، لتشمل العديد من محافظات المنطقة وبعض المراكز والقرى.