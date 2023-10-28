توريس يقود تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإسباني.
ودفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالظهير الأيمن جواو كانسيلو في منتصف الملعب، مع الاعتماد على رونالد أراوخو كظهير أيمن لمراقبة فينيسيوس جونيور.
🚨 BARÇA XI 🚨#ElClásico pic.twitter.com/VVPNBddSNt
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2023
وفضَّل تشافي الاعتماد على كانسيلو في وسط الملعب من أجل تضييق الخناق على جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في وسط الملعب، وفقا لصحيفة "سبورت".
واستمر فيران توريس في قيادة هجوم برشلونة ضد ريال مدريد في ظل عدم جاهزية البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغم عودته للقائمة بعد التعافي من إصابته.
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو
- في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
- خط الدفاع: رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.
- خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، جواو كانسيلو.
- خط الهجوم: فيرمين لوبيز، جواو فيليكس، فيران توريس.