توريس يقود تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإسباني.

ودفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالظهير الأيمن جواو كانسيلو في منتصف الملعب، مع الاعتماد على رونالد أراوخو كظهير أيمن لمراقبة فينيسيوس جونيور.

وفضَّل تشافي الاعتماد على كانسيلو في وسط الملعب من أجل تضييق الخناق على جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في وسط الملعب، وفقا لصحيفة "سبورت".

واستمر فيران توريس في قيادة هجوم برشلونة ضد ريال مدريد في ظل عدم جاهزية البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغم عودته للقائمة بعد التعافي من إصابته.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو