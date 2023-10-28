برينتفورد يحرج تشيلسي برقم غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

واصل فريق تشيلسي نتائجه المتذبذبة وخسر أمام ضيفه برينتفورد 0-2 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق برينتفورد من تسجيل هدف التقدم عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأصبح برينتفورد أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في المسابقة.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وقد خسارة بعد انتصارين وتعادل، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة.