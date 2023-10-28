تعليق الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدًا الأحد بسبب الأمطار

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد)، وذلك يوم غدٍ الأحد 14-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.