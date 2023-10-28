تعليق الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدًا الأحد بسبب الأمطار

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد)، وذلك يوم غدٍ الأحد 14-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.
جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، #جامعة_الملك_عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد)، وذلك يوم غدٍ الأحد 14-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ. pic.twitter.com/UhiO08J4zf
— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) October 28, 2023