تعليق الدراسة في مكة غدًا الأحد بسبب الحالة المطرية

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.