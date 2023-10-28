تعليق الدراسة في مكة غدًا الأحد بسبب الحالة المطرية

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.
وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل. #تعليم_مكة pic.twitter.com/kjRBm2kEGX
— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) October 28, 2023