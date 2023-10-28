تعليق الدراسة في العلا غدًا الأحد بسبب الأمطار

أعلنت إدارة تعليم العلا، تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 1445/4/14هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.