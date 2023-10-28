تعليق الدراسة في العلا غدًا الأحد بسبب الأمطار

أعلنت إدارة تعليم العلا، تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 1445/4/14هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 1445/4/14هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس. pic.twitter.com/2pVOG286O3
— إدارة تعليم العلا (@MOE_UAL) October 28, 2023