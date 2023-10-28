بيلينجهام يقود ريال مدريد لفوز قاتل على حساب برشلونة في الكلاسيكو

حسم ريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني بفوز قاتل على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت في معقل الفريق الكتالوني "ليس كومبانيس" ضمن الجولة 11 من المسابقة.

سجل هدفي ريال مدريد جود بيلينجهام 68 و90+2، بينما أحرز إلكاي جوندوجان هدفًا مبكرًا لبرشلونة في الدقيقة 6.

واعتقد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، لكن بيلينجهام سجل هدف الفوز على أرض الغريم في الوقت القاتل.

وفاز ريال مدريد على ملعب برشلونة في مباراة كلاسيكو بهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لأول مرة في التاريخ.

وبهدفه ضد ريال مدريد أصبح جوندوجان سجل في كلاسيكو إسبانيا وكلاسيكير ألمانيا بقميص دورتموند ضد بايرن وفي دربي مانشستر بقميص مانشستر سيتي.

في المقابل، بات جود بيلينجهام هو أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو.

كما أن بيلينجهام هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل ثنائية في ظهوره الأول بالكلاسيكو، منذ 1947 عندما فعلها بيدرو أرسواجا.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط.

ويتفوق الفريق الملكي بفارق 4 نقاط على برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عن النقطة الـ 24.