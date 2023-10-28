رئيس فلسطين يدعو لعقد قمة عربية طارئة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعوته لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة.

وشدد في تصريحه من رام الله على أن "إسرائيل ردت على القرار الأممي الذي صدر أمس، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، بالهجوم البري وزيادة القصف والدمار". وأوضح أنهم قد طالبوا المؤسسات الدولية بوقف العدوان وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل دعا يوم السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وأشار بوريل إلى أن غزة معزولة تماماً عن العالم وتتعرض لقصف متواصل، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين بما في ذلك الأطفال.

وأكد أن هذا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى وقف الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التصعيد في غزة، حيث تواصلت المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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